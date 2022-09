Sono queste le parole di Riccardo Trevisani che parla a El Numero Diez delle situazioni di Inter e Juventus.

Il giornalista Riccardo Trevisani si esprime così a El Numero Diez sulla situazione di Inter e Juventus: “Le situazioni di Inter e Juventus sono diverse. I nerazzurri vengono comunque da un campionato buono, con due trofei vinti e una squadra che per larghi tratti ha anche giocato bene. Secondo me gli errori stanno in alcune cose che riguardano la gestione ma viene comunque da una stagione positiva.” In pratica sottolinea che i nerazzurri si riprenderanno.

Conclude così il famoso giornalista e telecronista: “La Juventus ha fatto malissimo l’anno scorso e sta facendo anche peggio quest’anno. Anche l’Inter sta facendo peggio, ma son due ‘peggio’ differenti. Sono due situazioni a parer mio imparagonabili per una serie di motivi. Esonero? Ora sarebbe più giusto a Torino.“

