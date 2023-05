Patteggiamento Juve: cosa vuol dire, le ULTIME verso il processo anticipato alla giornata di domani. Cosa filtra

La Juventus ha deciso per il patteggiamento sul filone stipendi. Ciò significa che il club bianconero rinuncia ai termini per la difesa per trovare un accordo con la Procura federale del procuratore Giuseppe Chinè.

L’obiettivo della società è quello di chiudere tutti i processi extra-campo entro la prossima stagione, senza influenzare anche il prossimo campionato.

