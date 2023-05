Tifosi divisi sui social dopo la notizia del patteggiamento per la manovra stipendi. Queste le prime reazioni dei sostenitori bianconeri sulla mossa del club:

Vedo grande entusiasmo per il patteggiamento… Tra l’altro non ancora ufficiale, solo proposto e nessun accordo, dopo aver preso 10 punti per il nulla assoluto dovremmo anche festeggiare ??? 2006 (2.0) società e proprietà inesistenti e incapaci di difenderci. Il resto è fuffa.

Quello incazzati per il patteggiamento non hanno ancora capito come sarebbe andata a finire. Credo sia stata l’unica cosa che potevamo fare per salvare il salvabile.. vedremo

— Freddy Ray (@Freddy_Ray) May 29, 2023