Il difensore francese, a lungo inseguito non solo durante la finestra estiva di calciomercato, sta ripagando i soldi spesi.

Benjamin Pavard si è preso San Siro martedì scorso quando l’Inter ha battuto il Benfica per 1-0. Per uno strano caso il francese aveva giocato solo in trasferta finora; con lui in campo la squadra soffre poco, fidati recitano 1 sola rete incassata in 4 gare. I nerazzurri hanno scelto lui per sostituire Milan Skriniar che ha deciso di non rinnovare il contratto e andare a parametro zero al Paris Saint Germain.

L’ambientamento

Marotta e Ausilio hanno dovuto sborsare 30 milioni più 2 di bonus per comprarlo dal Bayern Monaco nonostante avesse un solo anno di contratto e desiderasse fortemente lasciare la Baviera. Inzaghi sta gestendo il suo ingresso in squadra perché raramente il francese ha giocato in una difesa a 3 e perché comunque Darmian è un usato più che sicuro. Il tecnico dopo la gara col Benfica ha ammesso di essere già entusiasta di lui e del suo ambientamento. Pavard è stato sontuoso contro il Benfica, ha vinto il 100% dei duelli e si è lanciato anche in una sgroppata nella metà campo avversaria palla al piede.

Le differenze col predecessore

È chiaro che sarà il prosieguo della stagione a valutare se nella sostituzione di Skriniar l’Inter ci avrà guadagnato o meno ma il francese di sicuro è già entrato nel cuore dei tifosi per i suoi atteggiamenti. Pavard ha fatto di tutto per facilitare la trattativa col Bayern ed è sempre molto disponibile coi tifosi; durante la gara di Champions si è anche più volte battuto la mano sullo stemma dell’Inter. Il francese rispetto allo slovacco ha un curriculum molto più ricco di trofei e di esperienza internazionale: i due però sono molto diversi per caratteristiche. L’ex Bayern nasce terzino e come tale è meno marcatore di Skriniar ma in teoria più bravo nell’impostazione; come riporta Tuttosport Inzaghi con lui spera di proporre gioco a destra così come avviene brillantemente a sinistra.

L’articolo Pavard fa dimenticare Skriniar, tifosi già innamorati proviene da Notizie Inter.

