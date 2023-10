I nerazzurri sono a corto nel reparto offensivo ma non sono previsti investimenti almeno fino al mese di gennaio.

L’Inter ha cambiato 3 quarti di attacco rispetto alla passata stagione per via di diversi motivi: i dirigenti non sono neanche riusciti a ringiovanire il reparto. L’apporto delle punte è l’unica incognita del mercato del club che negli altri reparti ha agito bene se non ottimamente anche ovviamente il giudice supremo sarà il campo.

Marko Arnautovic

Incognite

L’infortunio di Arnautovic che sarà out fino a fine novembre ha aggravato ulteriormente la situazione; troppo poche 3 punte per una squadra che gioca col 3-5-2. A dire il vero anche senza lo stop dell’austriaco c’erano dubbi sull’apporto in termini di goal segnati che Thuram, Sanchez e lo stesso ex Bologna potevano dare. Per ora però il figlio d’arte sta facendo il suo.

Ritorno sul mercato

C’è da dire che nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi ci sono diversi centrocampisti che possono anche giocare in posizione più avanzata, a ridosso di un centravanti in una sorta di 3-5-1-1; si parla di Klaassen, Sensi e Mkhitaryan. La Gazzetta dello Sport però non esclude che se a gennaio la situazione dovesse essere questa si possa tornare sul mercato. Molti obiettivi dei mesi scorsi sono svaniti definitivamente, si pensi a Balogun che è andato al Monaco e Scamacca che veste la maglia dell’Atalanta; molti ma non tutti perché c’è ancora Mehdi Taremi. L’iraniano è sotto contratto col Porto fino al 2024 e quindi potrebbe costare pochi milioni; al momento però si tratta solo di una voce.

L’articolo L’Inter potrebbe tornare su Taremi a gennaio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG