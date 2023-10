L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa in vista dell’Inter

Nel corso della conferenza stampa indetta in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter, Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato della crescita dei nerazzurri e del loro cammino europeo dello scorso anno.

INTER PIÙ CONSAPEVOLE DOPO IL CAMMINO IN CHAMPIONS? – «Sicuramente perché quando arrivi a una finale di Champions non è un caso, e questo dà convinzione. In più hanno messo dentro tanta qualità. Da fuori si vede una squadra convinta di quello che fa e della sua idea di gioco. Noi dobbiamo concentrarci su di noi e affrontare come sempre la partita al massimo».

L’articolo Thiago Motta: «Inter? Ha più convinzione dalla Champions dello scorso anno» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG