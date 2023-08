Dopo settimane di attesa arriva la fumata bianca per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter: il francese è atteso in serata a Milano

Si sblocca l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter ed arriva la fumata bianca! Via libera concesso dal Bayern Monaco, l’affare si fa.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio che aggiunge come l’arrivo del francese a Milano è previsto in serata, mentre le visite mediche sono programmate per domani.

L’articolo Pavard Inter, è fatta! Il francese sarà a Milano in serata: i dettagli proviene da Inter News 24.

