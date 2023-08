La trattativa per il passaggio di Benjamin Pavard all’Inter è alle battute finali: Simone Inzaghi scalpita per averlo a disposizione

Benjamin Pavard sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Arriva dal Bayern Monaco l’ultimo rinforzo per la difesa nerazzurra. Simone Inzaghi adesso scalpita per la chiusura dell’operazione e per avere il francese già contro il Cagliari. Le ultime dalla Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Inzaghi studia già come inserire Pavard nel suo sistema di gioco, prima ancora di vederlo all’opera alla Pinetina. L’Inter ha fretta: un po’ perché c’è voglia di avere finalmente a disposizione una rosa completa, per preparare al meglio la stagione e velocizzare l’inserimento dei nuovi. E un po’ perché c’è la necessità di avere un difensore in più per Cagliari, visti gli acciacchi di Francesco Acerbi e Matteo Darmian.

L’Inter aspetta solo un segnale per organizzare il viaggio in Italia di Pavard: con il Bayern c’è da giorni un accordo totale per un trasferimento da 30 milioni più due di bonus, mentre per il difensore francese è pronto un quinquennale da 4 milioni netti a stagione. E allora, non resta che attendere il via libera definitivo del club bavarese per aprire un nuovo capitolo: Pavard a Milano porterà tanta esperienza, necessaria soprattutto in Europa. Campione del Mondo con la Francia nel 2018 e col Bayern nel 2021, dopo aver vinto la Champions. Sì, l’Inter ha piazzato un super colpo».

L’articolo Pavard Inter, Inzaghi ha fretta: lo vuole già per il Cagliari. Le ultime proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG