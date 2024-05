Il difensore dell’Inter Benjamin Pavard ha raccontato un simpatico episodio accaduto durante la festa col bus scoperto.

Benjamin Pavard ha parlato a TF1 di Inter e di nazionale francese cominciando dalla festa Scudetto di qualche settimana fa. “Una cosa incredibile, non avevo mai visto niente del genere. Abbiamo fatto otto ore di bus dallo stadio al Duomo, ricordo che avevo chiesto anche ai miei genitori che erano presenti dove fossero e mi hanno risposto: ‘Siamo vicini al Duomo, ma tu sei passato troppo velocemente’. Mi giro e vedo mia madre che comincia a farsi largo spingendo tutti, con mio padre dietro. Ho visto le lacrime sui loro volti e questo mi ha creato una grandissima emozione, hanno fatto tantissimi sacrifici per essere lì”.

La scelta di venire all’Inter

“L’Inter è un club mitico, che ha vinto diversi trofei. E poi perché potevo giocare nel mio ruolo ideale. C’era la combinazione perfetta perché mi trovassi bene qui”.

Benjamin Pavard

Le delusioni in nazionale

“La finale persa in Qatar l’ho vissuta in maniera completamente differente rispetto a quella del 2018: in Russia giocavo, contro l’Argentina ero in panchina. La sconfitta è stata dura mentalmente, mi è rimasta sul gozzo ancora adesso”.

Verso Euro 2024

“Nel calcio si gioca per vincere dei titoli e dare emozioni a tutti i francesi. Spero di poter rivivere le emozioni vissute dopo la vittoria nel Mondiale quest’anno. Anche perché la finale è il 14 luglio, la nostra festa nazionale. Quando giochi a calcio, fai di tutto per vincere. La vittoria dell’Europeo sarebbe qualcosa di straordinario, ma ci sono ancora delle partite da giocare. Penseremo di partita in partita, non crediamo certo di essere già in finale”.

Il legame col Lille

“È il mio club preferito. È una cosa che mi piacerebbe. È fattibile? Non ci penso, ma se mai dovessi tornare indietro, non lo farei per fare il pensionato. Tornerei per dare tanto a quel club”.

