L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha voluto rassicurare tutti i supporters in apprensione per le voci sui cambiamenti societari.

Beppe Marotta ha parlato della festa di oggi e del futuro societario dell’Inter ai microfoni di DAZN; ecco le sue dichiarazioni. “Vincere è sempre bello, in questo modo è ancora di più, vista la conquista della seconda stella. La prima è arrivata 58 anni fa, è una sensazione nuova che vogliamo goderci il più possibile”.

Sulle vicende societarie ed il possibile passaggio ad Oaktree

“La questione riguarda i nostri azionisti. Non solo non ne siamo bene a conoscenza, ma è una questione di rispetto. La società è solida, non abbiamo preoccupazioni. Con Zhang le cose sono andate bene, loro hanno a cuore l’Inter e qualunque decisione prenderanno lo faranno per il bene dell’Inter. Sono fiducioso che si possa andare avanti con lui. I tifosi possono stare tranquilli, non ci sono preoccupazioni. Dobbiamo essere bravi noi a mettere in atto un mercato creativo e avere coraggio, puntando su giovani e ragazzi di esperienza che possono ancora dire la loro. Negli ultimi anni, nonostante il saldo positivo, abbiamo creato una squadra competitiva, cambiando anche 12 giocatori“.

Steven Zhang

La puntualizzazione

“La stabilità della società è assolutamente garantita dalla presenza di Zhang. L’abbiamo sentito anche stamattina, era molto felice di questa festa. Zhang ci dà sicurezza, malgrado quello che dice la gente che ci vuole male. Ma chi tifa per noi lo sa. Noi siamo una società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti. Quello che avviene sopra la nostra testa non ci riguarda, portiamo rispetto. Finora l’azionista è la famiglia Zhang e hanno dimostrato con i fatti di amare l’Inter. E festeggeremo facendoci scivolare addosso le critiche delle cattive persone“.

