I nerazzurri giocano senza la necessaria cattiveria ma riescono comunque a riprendere la Lazio nel finale.

L’Inter inizia fortissimo con i due attaccanti che combinano alla grande: Lautaro serve Thuram che si divora l’1-0 a tu per tu con Provedel. Al 4’ Castellanos segna ma il V. A. R. annulla per fuorigioco. Al quarto d’ora circa Acerbi sbaglia clamorosamente in disimpegno ma Sommer si supera su Castellanos mentre dopo metà tempo il mancino di Dimarco termina in curva. Successivamente Provedel si supera due volte sulle conclusioni sempre di Dimarco, il portiere è straordinario soprattutto nella seconda occasione. Al 32’ la Lazio passa in vantaggio col tiro forte di Kamada; Sommer non esente da colpe nell’occasione. I nerazzurri non sono perfetti in impostazione e gli avversari ne approfittano: Zaccagni col destro colpisce l’esterno della rete. In pieno recupero l’Inter si rende pericolosa ma senza riuscire a battere Provedel; si va a riposo sullo 0-1 per i biancocelesti.

Daichi Kamada

Ad inizio ripresa il destro violento di Calhanoglu termina di poco sopra la traversa; attorno all’ora di gioco il colpo di testa di Barella impegna l’estremo difensore biancoceleste che devia in corner. Sul successivo calcio d’angolo Lautaro colpisce il palo di testa; dall’altro lato Vecino sfiora il goal dell’ex ma il suo diagonale è troppo angolato. Ci prova anche il neo-entrato Guendozi ma la palla termina sui tabelloni pubblicitari; nella seconda fase della ripresa la Lazio abbassa il baricentro ma l’Inter riesce solo a fare solo un possesso palla sterile. All’88’ Sanchez crossa per Dumfries che pareggia di testa; la gara finisce 1-1.

