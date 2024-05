I nerazzurri riescono a riacciuffare il pareggio solo nel finale dopo una gara non indimenticabile: ecco le pagelle.

SOMMER 6: si supera sul destro di Castellanos al quarto d’ora dopo essere stato salvato dal V. A. R. poco prima. Non perfetto sul mancino vincente di Kamada che però era molto forte.

PAVARD 6,5: non nella sua versione migliore ma nel finale è super quando ferma in scivolata Castellanos lanciato a rete.

ACERBI 5: inizio horror per lui che sbaglia un paio di volte, specialmente la seconda quando regala il pallone a Castellanos. Aggiusta leggermente la sua prestazione nel finale ma in generale si vedeva che non giocava da molto.

BASTONI 6: prova ordinaria, qualche volta prova a sganciarsi in attacco ma con scarsi risultati. (Dal 64’ CARLOS AUGUSTO 5,5: un cross sbagliato e poco altro da segnalare).

DARMIAN 6: difende bene e attacca di rado, una volta per l’esattezza, quando supera due avversari prima di crossare in maniera non perfetta. (Dal 64’ DUMFRIES 6,5: entra male ma resta sul pezzo e segna di testa l’1-1).

BARELLA 6,5: va su e giù per il campo come suo solito, per lui tutte le gare sono ugualmente importanti, va vicino al goal di testa. Il migliore.

Denzel Justus Dumfries

CALHANOGLU 5.5: sottotono, la squadra gira più lentamente del solito. (Dal 77’ ALEXIS SANCHEZ 6: inizia male finendo per lanciare un contropiede laziale pericolosissimo ma rimedia con l’assist decisivo per il goal di Dumfries).

MKHITARYAN 5,5: l’impegno non manca ma il peso delle troppe partite giocate si sente, è stranamente impreciso. (Dal 64’ FRATTESI 5,5: incide molto poco).

DIMARCO 6: Provedel gli nega la rete in due occasioni con grandi interventi. Non perfetto sui cross, cala nella ripresa. (Dal 77’ BUCHANAN s. v.).

THURAM 6: si mangia l’1-0 in apertura, ingaggia continui duelli con Gila che sembra riuscire a tener testa ai suoi allunghi in campo aperto.

LAUTARO MARTINEZ 6: manda in porta Thuram che spreca mentre nella ripresa è sfortunato quando colpisce il palo di testa.

INZAGHI 6: l’attenzione di molti dei suoi non è ai livelli delle gare decisive della stagione, prova ad aggiustare la gara con cambi iper offensivi e alla fine lo stacco di Dumfries lo premia.

L’articolo Inter-Lazio, le pagelle: Pavard salvifico, non esistono “amichevoli” per Barella, delude Acerbi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG