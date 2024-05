Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è raggiante per la vittoria dello Scudetto.

Simone Inzaghi ha parlato a DAZN al termine di Inter-Lazio. “Ci godremo questa vittoria con questo pubblico che ha meritato lo scudetto. È stata una salita ma è tutto bellissimo. Quello che abbiamo visto dopo la partita col Toro, migliaia di interisti per le strade, una cosa emozionante ed unica. Avevo vinto uno scudetto da calciatore e dopo 24 anni rivincerlo da allenatore è una grande soddisfazione“.

I ringraziamenti

“Sia alla Lazio che all’Inter ho trovato persone serie che hanno cercato di aiutarci e ci siamo tolti grandi soddisfazioni”.

Calciatori dell’Inter e Inzaghi

Sulle vicende societarie

“Ieri ero con Marotta, Ausilio e Baccin. Ha già parlato il direttore ma io posso solo ringraziare Zhang che con me è sempre stato un ottimo presidente: mi ha supportato e sopportato. Di questioni tecniche giusto che ne parli l’ad. Io ringrazio per l’organizzazione che ho trovato all’Inter”.

Lo stato d’animo

“Mi sono gustato questi giorni e le feste dei tifosi. Sono stato in famiglia con moglie, figli e genitori che sono con me a festeggiare e dal 22 abbiamo levato il piede dall’acceleratore, come è giusto che sia. C’è tutta la famiglia qui con me. Non è sempre facile gestire tutte le difficoltà ma mia moglie mi sopporta ed è giusto dividere questa vittoria in famiglia e con i tifosi”.

Il soprannome “demone”

“Ci siamo abituati, ci piace. Ma è soprattutto il rapporto con i tifosi. È servito un po’ di tempo per conoscerci, ma c’è stima reciproca Abbiamo vinto tanto e dobbiamo continuare a farlo”.

L’articolo Inzaghi: “È stata una salita ma ora è tutto bellissimo, Zhang è stato un ottimo presidente” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG