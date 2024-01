Il difensore francese è diventato in tempi rapidissimi un idolo della tifoseria nerazzurra: l’ex Bayern Monaco ieri è stato protagonista nel finale.

L’Inter ha battuto il Napoli 1-0 e grazie a questo risultato ha potuto alzare al cielo la SuperCoppa italiana. Benjamin Pavard ha giocato forse la sua migliore partita in nerazzurro finora essendo molto preciso in marcatura su Kvaratskhelia, mica uno qualunque, e rendendosi pericoloso anche in zona offensiva. Il francese è stato l’autore dell’assist per il goal di Lautaro Martinez; ecco il racconto del goal e non solo a Goal. “Dove ho trovato l’energia nel finale? Non lo so (ride, ndr). Stavo cercando i miei compagni di squadra, di solito in area ci sarebbero Mkhitaryan, Thuram o Lautaro e questa volta c’era Lautaro. Sappiamo che è un grande attaccante; ha avuto un’occasione e ha segnato”.

Lautaro Martinez

Prossimi obiettivi

Pavard ha esperienza da vendere e non può certo sentirsi appagato dopo la conquista della SuperCoppa: “Questo è il mio primo trofeo con l’Inter, ne ho già vinti diversi nella mia carriera, ma questo è il mio primo con l’Inter e ho fame di altri. Vivo per questo; per questo gioco a calcio e sono molto felice. Vincerlo alla fine è stato uno scenario fantastico. Siamo venuti per vincere e lo abbiamo fatto. Adesso festeggeremo e poi riposeremo perché ci aspettano partite importanti in Serie A”.

