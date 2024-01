Gianfranco Zola, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando l’ex campione del Cagliari, Gigi Riva

PAROLE – «Gigi per me è stato fondamentale. La mia passione del calcio mi è stata trasmessa da mio padre, che si è innamorato del pallone grazie a Gigi Riva. È sempre stato un punto di riferimento in nazionale, non solo per me. A Cagliari mi ha aiutato tantissimo, facendomi capire cosa vuol dire giocare in questa piazza. È stata una persona che ha fatto del bene a tantissimi sardi, me compreso.

Siamo colpiti e dispiaciuti, ma anche fieri di aver avuto uno persona come lui. È stato un campione in campo e fuori ed ha portato il nome della Sardegna in tutto il mondo. È facile farlo in campo, ci viene naturale, ma lui è stato importantissimo anche nell’ambiente sociale, non ha mai avuto timore di schierarsi contro i poteri forti.

Gigi ha sempre usato la sua voce nella maniera giusta, mi è capitato di sentirlo spendere parole coraggiose per i minatori di carbone o per i pastori sardi, questa è una cosa da ammirare. Abbiamo visto tanti campioni che nella vita di tutti i giorni non si sono adoperati come Gigi Riva».

