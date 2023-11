Benjamin Pavard ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter, dopo l’infortunio rimediato nel match con l’Atalanta

Come rende noto il giornalista di Repubblica Franco Vanni su Twitter, Benjamin Pavard non dovrebbe aver rimediato un infortunio così grave come si temeva nel match tra Atalanta e Inter.

A partita finita #Pavard , leggermente zoppicante, si avvicina al settore ospiti. I capi della curva interista, arrampicati sulla recinzione, gli chiedono: “Benji come va”. Lui si batte il petto e mostra il pollice. #AtalantaInter — franco vanni (@franvanni) November 4, 2023

Uscito nella prima frazione del match, ecco cos’ha fatto il difensore dopo il triplice fischio.

