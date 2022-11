Sono queste le parole di Andrea Paventi a Sky Sport, parla così dell’Inter in vista della complicata sfida contro l’Atalanta.

Ecco le parole di Andrea Paventi a Sky Sport, discute così dell’Inter: “Con l’Atalanta una partita chiave, importante. Con la vittoria di ieri l’Inter può stare a pieno in quella zona Champions che è l’obiettivo minimo per la stagione. I nerazzurri hanno determinato tanto del loro campionato con quelle 5 sconfitte, di cui 4 in trasferta sempre in scontri diretti. Devi iniziare a vincere i grandi match.“

Conclude così Andrea Paventi: “Avrà questo che chiuderà questa prima parte di stagione ed avrà il Napoli che aprirà la seconda parte di stagione. Quelle partite le devi vincere a tutti i costi, per dimostrare di aver raggiunto la maturità e la tranquillità di poter affrontare queste partite. Bergamo è un passaggio obbligato per capire se l’Inter è consapevole dei suoi problemi.“

