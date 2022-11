Pierre Kalulu è intervenuto ai canali ufficiali del Milan per commentare il rinnovo. Ecco le sue parole sul ruolo in campo

Pierre Kalulu è intervenuto ai canali ufficiali del Milan per commentare il rinnovo. Ecco le sue parole sul ruolo in campo:

CAMBIARE TANTO RUOLO – «Noi andiamo in campo sapendo cosa fare, abbiamo un sistema da seguire. Poi sono i giocatori che devono fare bene. E questo dà la possibilità a tutti di dimostrare. Se io non avessi avuto la possibilità di mettermi in mostra forse non sarei qui. Il mister sa cambiare».

