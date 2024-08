L’allenatore del Parma Fabio Pecchia si prepara al big match contro i rossoneri che si giocherà oggi alle 18:30.

Fabio Pecchia ha parlato della gara contro il Milan di oggi pomeriggio in conferenza stampa. “Abbiamo lavorato in questi due anni per giocare questo tipo di partite e confrontarci contro queste squadre. E’ una partita da giocare con gioia. Il Milan è molto forte, contro il Torino perdevano e nel finale hanno rischiato di vincerla. Questa è la dimostrazione della forza della squadra”.

La rosa rossonera

“Può mancare uno o l’altro, il valore del Milan rimane altissimo, ha una rosa completa. Dobbiamo essere bravi. C’è da giocare con uno spirito libero, affrontare la partita giocandocela e confrontandoci”.

Rafael Leäo

La partita

“Quando si giocano queste partite ti spingono oltre i tuoi limiti e esaltano le difficoltà. Con la Fiorentina abbiamo fatto una buona gara ma commesso degli errori. C’è qualcosa da correggere, abbiamo rischiato più del dovuto. Son convinto correggeremo qualcosa, aggiungendo sempre un pezzo. Il livello è sempre più alto, bisogna limitare le difficoltà”.

Il suggerimento

“Dovremo esser molto bravi a vivere le partite intensamente, dando il giusto valore alle gare. Mettere da parte quelle passate e guardare avanti, pensiamo solo ed esclusivamente alla partita col Milan”.

Il pericolo maggiore

“Theo e Leao è una delle catene più forti in circolazione per qualità, fisicità e talento. Bisogna tenerne conto, Couli dovrà lavorare molto bene. Avrà un bell’esame da affrontare”.

