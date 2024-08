I rossoneri oggi pomeriggio affronteranno la prima trasferta ufficiale della stagione: il tecnico lusitano non vuole ripetere gli errori commessi la settimana scorsa.

Il Milan, dopo un debutto in campionato che ha lasciato trasparire vecchie carenze, sembra pronto a rinnovarsi già dalla prossima partita contro il Parma. La squadra, dopo aver mostrato una certa prevedibilità nel gioco, una difesa non particolarmente solida e un approccio offensivo poco efficiente, sta per affrontare una revisione sostanziale sia nella formazione che nella strategia.

Cambi al centro

La metamorfosi del Milan si annuncia a partire dal cuore della squadra: il centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport in campo dal primo minuto davanti alla difesa ci saranno Musah e Reijnders al posto di Bennacer e Loftus-Cheek. L’algerino, inoltre, potrebbe non giocare neanche a gara in corso per via del suo coinvolgimento in notizie di mercato.

Noah Okafor

Le novità negli altri reparti

La linea difensiva vedrà l’introduzione di Pavlovic e il ritorno di Theo Hernandez mentre sulla trequarti al centro si riposiziona Loftus-Cheek, Christian Pulisic torna sulla fascia destra e Leao è confermato su quella sinistra; il numero 10 ha da farsi perdonare più di qualcosa dal match col Torino. In avanti sarà Noah Okafor a sostituire l’infortunato Morata; panchina per Jovic, non convocato Camarda.

Voglia di rivalsa

Quello che si prepara ad affrontare il Parma rispecchia un Milan rinnovato, non solo nell’organico ma soprattutto nell’approccio al gioco. Fonseca, con le modifiche annunciate, dimostra di puntare su una maggiore flessibilità tattica e su un cambio di mentalità che dovrebbe tradursi in prestazioni migliori e, si spera, in risultati più convincenti.

