L’ex calciatore Eraldo Pecci ha detto la sua sull’imminente match di campionato tra Atalanta ed Inter, di sabato 4 novembre

Ai microfoni di TMW Radio, Eraldo Pecci presenta così il match di sabato 4 novembre alle 18 tra Atalanta ed Inter, mettendo in guardia i lombardi.

LE PAROLE- «Tra Atalanta e Fiorentina qual è l’ostacolo maggiore per Inter e Juventus? Dipende dalla giornata in cui si trovano le due. La Fiorentina è in piena fiducia, ma alterna giornate incredibili ad altre meno. Sono due squadre che possono batterti, quindi rischiano entrambe»

