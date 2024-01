Pedullà: «La Juve non si è mai realisticamente mossa per Samardzic. Su Henderson…». Il punto del giornalista sul mercato

Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha fatto il punto sul mercato della Juve.

PEDULLA’ – «La Juventus non si è mai realisticamente mossa né per Samardzic né per i centrocampisti che giocano in Inghilterra. Su Henderson, i bianconeri lo prenderebbero solamente in prestito per diciotto mesi con la possibilità, però, di salutarlo già a giugno. L’inglese ha anche altre proposte sul tavolo, soprattutto dall’Ajax».

The post Pedullà: «La Juve non si è mai realisticamente mossa per Samardzic. Su Henderson…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG