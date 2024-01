Sacchi sulla lotta Scudetto Inter-Juve: «La logica dice che…». L’ex tecnico esclude il Milan di Pioli

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del Milan e non solo. Le sue dichiarazioni sulla lotta Scudetto Inter-Juve.

MILAN E SCUDETTO – «È vero che il calcio ha la capacità di racchiudere in 90 minuti le emozioni di una vita, e dunque tutto è possibile, ma è altrettanto vero che il Milan, ora, deve trovare un equilibrio, in campo e fuori, e deve dimostrare di avere continuità di rendimento. La logica dice che adesso Inter e Juve hanno un notevole vantaggio e, quindi, i rossoneri è bene che non corrano troppo con la fantasia e si concentrino su quello che devono fare per migliorare».

