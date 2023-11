L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dichiarato che l’attaccante del Porto vorrebbe trasferirsi nel club nerazzurro.

Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Mehdi Taremi; l’iraniano è accostato alle due milanesi ma l’Inter a gennaio non vorrebbe intervenire. “La storia di Taremi è molto semplice, un bivio. E non potrebbe essere diversamente quando sei a pochi mesi dalla scadenza del contratto”.

I retroscena

“Il Milan avrebbe voluto prenderlo la scorsa estate, ma il Porto ha alzato il muro, Taremi non ha forzato la mano ed è rimasto dov’è. L’Inter ci aveva pensato prima del Milan e ci sono stati contatti anche poche settimane fa”.

Piero Ausilio

La volontà del giocatore

“Taremi verrebbe a gennaio, gli piacerebbe il nerazzurro, ma l’Inter nella sessione invernale non vuole spostare una virgola tra i quattro attaccanti. E la situazione cambierebbe soltanto se ci fosse qualche contrattempo, altrimenti l’assortimento offensivo va bene così fino alla prossima estate”.

Le intenzioni dell’Inter

“All’Inter piacerebbe Taremi, ma dal primo luglio. E quindi adesso la palla passa a lui, deve decidere cosa vuole fare da grande: se rinviare un nuovo matrimonio oppure se procedere tra pochi mesi, valutando le varie proposte (non soltanto dalla Serie A) con l’avallo del Porto. L’Inter lo apprezza molto, ma soltanto a determinate condizioni e a patto di lungo parcheggio dell’iraniano in sala d’attesa. Della serie: a gennaio gli equilibri non si toccano, a maggior ragione se i meccanismi funzionano perfettamente”.

