Pedullà – Lukaku tradisce l’Inter: Big Rom vuole solo la Juventus. Rifiutate le altre offerte da altri club

Nelle ultime 24 ore Romelu Lukaku ha avuto altri contatti diretti con la Juventus. E la Juve gli ha chiesto di aspettare ancora e di prendere tempi dinanzi alle pressanti richieste dell’Al-Hilal. Il Chelsea vorrebbe fare cassa, Lukaku vuole aspettare ancora la Juve dopo il suo passato all’Inter.

Non lo farà all’infinito, ma per adesso sì perché qualcosa deve cambiare sul fronte Vlahovic: quest’ultimo spinge per andare al PSG comunque all’interno di un domino per gli attaccanti che può cambiare ogni giorno.

