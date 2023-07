Inter, sfuma l’idea Toloi? Il difensore tratta il rinnovo con l’Atalanta in scadenza nel 2024

Nelle ultime ore sono emerse voci di un pressing dell’Inter per Rafael Toloi. Un pressing sempre più alto, al punto che qualcuno ha parlato di un’offerta già presentata.

In realtà a noi risulta che, all’interno di balletti normali in pieno calciomercato, l’Atalanta stia parlando del rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. E confida di arrivare a un’intesa con la disponibilità del difensore legatissimo a Bergamo dopo otto anni di militanza. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

