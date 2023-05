Pedullà: «Non rompete le scatole a Pogba e mettetevi nei suoi panni». Il giornalista si esprime così sul centrocampista della Juve

Nel suo editoriale per Sportialia.com Alfredo Pedullà scrive questo di Paul Pogba.

Le sue parole sul centrocampista della Juve: «Paul Pogba merita una carezza. Sarebbe troppo facile, oggi, insistere e bastonare sul fatto che sia stato un fallimento di mercato. Questo lo sapevamo da un pezzo e non ci sembra carino infierire. Pensiamo a un ragazzo che aveva scelto la Juve senza alcun tipo di indugio, rifiutando altre proposte magari più vantaggiose dal punto di vista economico. Semplicemente perché a Torino aveva lasciato il cuore e perché, come aveva ribadito in diverse occasioni, gli sarebbe piaciuto ritrovare e riabbracciare i suoi amici. Magari si può fare un appunto alla Juve: prima di chiudere un’operazione così importante e onerosa si sarebbe dovuta informare meglio sul pregresso a Manchester, visto che con lo United Paul aveva saltato un mare di partite per condizioni fisiche non ottimali e per una catena di infortuni senza soluzione di continuità. La Juve ha deciso di prendere a scatola chiusa, pensando, immaginando e illudendosi che quei contrattempi fisici appartenessero al passato e niente più. Invece no: quando stai spesso in infermeria, nulla o quasi nulla appartiene al caso. Pogba ha sbagliato a prendere lui – lo scorso settembre – la decisione di non operarsi per non saltare il Mondiale in Qatar che aveva messo in cima ai suoi desideri. (…) Siamo e sono tutti umani, adesso non rompetegli le scatole, mettetevi nei suoi panni. Il Polpo non va spolpato con i soliti ragionamenti di chi non vede l’ora di proporre una morale senza senso».

