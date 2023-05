Siviglia Juve: Allegri prepara un’esclusione pesantissima in attacco? Ultime sulla possibile scelta del tecnico bianconero

Secondo La Gazzetta dello Sport soltanto Angel Di Maria sarebbe sicuro di un posto da titolare in attacco per Siviglia-Juve.

Chiesa è in ballottaggio con Kostic, mentre Vlahovic alla fine potrebbe anche a dare in panchina a favore di un Milik parso più in palla con la Cremonese.

