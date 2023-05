Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Alfredo Pedullà chiude il ‘caso’ Pogba–Juve.

PEDULLA’ – «Merita una carezza. Sarebbe troppo facile, oggi, insistere e bastonare sul fatto che sia stato un fallimento di mercato. Questo lo sapevamo da un pezzo e non ci sembra carino infierire. Pensiamo a un ragazzo che aveva scelto la Juve senza alcun tipo di indugio, rifiutando altre proposte magari più vantaggiose dal punto di vista economico. Magari si può fare un appunto alla Juve: prima di chiudere un’operazione così importante e onerosa si sarebbe dovuta informare meglio sul pregresso a Manchester, visto che con lo United Paul aveva saltato un mare di partite per condizioni fisiche non ottimali e per una catena di infortuni senza soluzione di continuità».

