Napoli, braccio di ferro Spalletti-De Laurentiis. In bilico anche l’allenatore? L’indiscrezione e tutti i dettagli

La cena dello scorso venerdì tra il presidente De Laurentiis e Spalletti non avrebbe portato a passi in avanti per la permanenza dell’allenatore sulla panchina del Napoli. Non solo la ‘grana’ Giuntoli–Juve, dunque, per ADL.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Spalletti vuole certezze sulla rosa e sarebbe in corso un braccio di ferro anche sul contratto: in caso di addio, infatti, l’allenatore pagherebbe diverse penali, rischiando di restare fermo un anno. Anche il suo futuro è ora in bilico.

