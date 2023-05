Rakitic: «Juve favorita, ma stasera giocheremo in 40 mila». Il centrocampista croato avvisa i bianconeri

Ivan Rakitic ha parlato a Marca prima di Siviglia Juve. Queste le sue dichiarazioni.

RITORNO IN CASA – «Con tutto il rispetto per gli stadi di tutto il mondo, ma quello che si vive nelle partite europee al Sánchez-Pizjuán è pazzesco. Dobbiamo trarne vantaggio, sapendo che la Juve è la Juve, che è favorita, ma quello che succede qui ha già la sua storia. Non giocheremo in undici in campo, ma più di 40.000».

JUVE FAVORITA – «La Juve è la Juve, è così. È vero che lì abbiamo giocato una grande partita, ma è anche questo che dimostra la loro grandezza ottenendo un risultato comunque positivo. Dobbiamo giocare il miglior gioco possibile, pensare molto a noi stessi e creare un’atmosfera unica. Che dal primo minuto sentiamo che vogliamo vincere, vogliamo passare il turno e arrivare in finale. Speriamo di poter abbassare le loro qualità e il loro ritmo, per fare la partita perfetta che serve».

The post Rakitic: «Juve favorita, ma stasera giocheremo in 40 mila» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG