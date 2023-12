Pellegatti: «Ibra un campione, non andrà sempre a Milanello ma…». Di seguito le sue dichiarazioni a Radio 24

Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per commentare il ritorno di Ibrahimovic al Milan.

PELLEGATTI – «Sono contento, sono contento per la frase chiave nel comunicato ‘operazioni sportive’. Ibra è un campione, di grande esperienza e personalità. Si dice che non farà il Maldini-Massara che andrà tutti i giorni a Milanello, ma è importante che ci vada nei momenti in cui serve andarci. Credo che lui possa parlare con Furlani e Cardinale, anche se non credo possa dire di aver preso decisioni da solo su ambito di campo»

