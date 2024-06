Il giornalista Carlo Pellegatti sostiene che dopo l’acquisto del centravanti, i rossoneri sbloccheranno il loro mercato in entrata.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha parlato del mercato del Milan indicando anche cosa farebbe lui. “In ritiro l’8 luglio ci sarà Fonseca con un regalo o da solo? Io voglio essere realista, per me sarà da solo. Il mercato del Milan è come se fosse un torrente la cui acqua si ferma su questo macigno chiamato centravanti, che speriamo sia Zirkzee… quando il macigno si libera e il Milan compra l’attaccante, l’acqua scende con gli altri acquisti”.

Sull’eventuale arrivo del belga

“Se il Milan lo prende, lo prende gli ultimi 4 giorni di mercato. Perchè solo in quel periodo lì il Chelsea può andare per il prestito, può scendere lui per l’ingaggio…quindi sarebbe un disastro, perchè non possiamo aspettare questi tempi. Anche se lo abbiamo fatto proprio con Ibrahimovic e Robinho, però il contorno era diverso”.

Romelu Lukaku

Acquisti a cascata

“E’ l’attaccante che sblocca il mercato. Quando loro sanno quanto spenderanno per la punta poi si muoveranno per Emerson Royal, che da quello che mi hanno detto sembra abbastanza vicino. Per quello che riguarda il centrocampista, André Trindade piace, mentre per Rabiot mi hanno detto in settimana di tenerla viva. Il mio sogno da grande Milan è quello che se ti arrivano 30/35 milioni per Thiaw, ne aggiungi 5/6/7 e vai a prendere Buongiorno o Calafiori. Come fatto con Tonali l’anno scorso. Calafiori a livello mediatico sarebbe un gran colpo…lo rubi alla Juventus, convinci il Bologna, è il giocatore oggi simbolo dell’Italia. Poi io personalmente i 20/25 per Royal a destra me li tengo, continuo con Calabria e Florenzi, e ne aggiungo 15 per andare comunque su Buongiorno“.

