Il giornalista di Tutto Juve Mirko Di Natale ha detto la sua sugli intrecci di mercato tra rossoneri e bianconeri.

Mirko Di Natale ha parlato delle situazioni relative ad Alexis Saelemaekers e Joshua Zirkzee in un video sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Al momento non ci sono negoziazioni in corso con Saelemaekers e non risultano contatti con la Juventus, ho verificato questa voce che spesso rimbalza anche sui quotidiani in ambito bianconero. Poi che si possa fare è tutto in divenire, perché al giocatore piace Thiago Motta, lo scorso anno ha vissuto una grande stagione a Bologna e mi sorprende che non sia stato riscattato. Di conseguenza intavolare una trattativa con il Milan ad un prezzo favorevole può essere anche importante, però da quello che mi risulta, in quella zona di campo la Juventus ha altri obiettivi. Magari potrebbe pensarci più avanti, ma di sicuro non oggi o nelle prossime settimane”.

Alexis Saelemaekers

Il derby italiano per Zirkzee

“Sicuramente il giocatore piace, sappiamo che è avanti il Milan da diverse settimane, però se i rossoneri non quagliano a livello di commissioni poi può arrivarci chiunque. Alla Juventus al momento hanno altre cose da gestire, come la cessione di Kean che ormai è vicino alla Fiorentina, stanno lavorando sul fronte Thuram, hanno in mano una possibile offerta per Koopmeiners, stanno ragionando su Calafiori. Al momento non sta ragionando su Zirkzee, poi se un domani dovesse esserci lo spunto giusto visto che con Kia Joorabchian è stato appena chiuso l’affare Douglas Luiz, sicuramente la Juve si può intromettere. Però a quelle cifre e con quelle commissioni, anche se fai una cessione come Kean hai comunque bisogno di altre cessioni. Al momento, quindi, la Juventus è molto più in stand-by del Milan”.

