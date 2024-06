Il giornalista Francesco Letizia ha espresso il suo parere su ciò che servirebbe ai rossoneri sul mercato a prescindere dal centravanti.

Francesco Letizia su Sportitalia ha parlato del mercato del Milan aprendo con avviso ben preciso: “Guai a pensare di essere apposto dietro. Anzi, la cessione di un giocatore poco adatto all’idea di calcio di Fonseca come Thiaw sarebbe il passo di partenza ideale. Un giocatore alla Piero Hincapié, difensore del Leverkusen che stiamo ammirando in Copa America su Sportitalia in queste notti, sarebbe tagliato su misura per le esigenze rossonere“.

Mike Maignan

I grandi dubbi

“Servono le certezze, è vero. Ma serve anche tornare a seminare a lunga gittata, mettendo le mani su un talento che possa un giorno all’improvviso sorprenderti e farti fare un altro salto di qualità. Quello che fu Leao. E che poteva essere Arda Guler un anno fa. Quello che oggi può essere, senza fare nomi al buio, un colpo di Moncada da far crescere inizialmente in Under23, ma per un travaso il più rapido e naturale possibile. Puoi comprare tutti i fenomeni che vuoi, ma alla fine devono essere a disposizione… il disastro degli ultimi anni non è più ammissibile. Servirà invertire la tendenza con il nuovo staff atletico. E occhio anche alla salute di Mike: il preparatore dei portieri dell’anno scorso non ha convinto per nulla. Sarà interessante capire se si interverrà a riguardo”.

