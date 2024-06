L’assessore alle opere pubbliche e mobilità del comune di San Donato, Massimiliano Mistretta, ha indicato i dettagli del possibile nuovo stadio dei rossoneri.

Massimiliano Mistretta ha parlato a MilanNews della possibilità che San Donato Milanese ospiti il nuovo stadio del Milan. “Dopo la conferma delle società facenti capo a Ferrovie, anche Regione Lombardia ha aderito alla proposta di Accordo di Programma, ora manca ancora l’adesione di Città Metropolitana per dare avvio concreto al tavolo di lavoro che definirà i contenuti progettuali e gli interventi legati all’operazione stadio. Si tratta di un iter amministrativo che durerà circa un anno e mezzo al termine del quale saranno chiari e definiti gli impegni che ciascun soggetto si assumerà sulla visione pubblica di un’opera che sicuramente determinerà una nuova identità del nostro territorio“.

I dettagli

“I tempi tecnici consentono oggi di raggiungere l’obiettivo di inaugurare il nuovo stadio nel 2029. Il progetto dello stadio a San Donato è calibrato su una capienza di 70.000 spettatori. Credo che questa ipotesi derivi proprio da studi che il Milan ha eseguito per dimensionare lo stadio ottimizzando al massimo l’intervento”.

L’anomalia

“Non so come mai possa risultare complicato costruire impianti in Italia, ma è certo che oggi le squadre di calcio puntino ad avere un proprio stadio. San Siro rappresenta infatti un’anomalia. La soluzione ideale sarebbe che l’Inter possa valutare positivamente il progetto di ristrutturazione di San Siro così da non rischiare di lasciare vuoto uno degli stadi più belli che abbiamo in Italia”.

