L’ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, si è espresso così in vista del match di domani tra l’Inter ed il Napoli

Intervenuto sulle frequenze di 1 Station Radio, Sergio Pellissier ha presentato così la sfida di domani tra l’Inter ed il Napoli.

INTER NAPOLI – «Uscire dalla Champions dispiace, era un obiettivo per entrambe le squadre, anche se l’Inter puntava ad arrivare in fondo. Ora, però, devono mettere la testa soltanto nel campionato. Sarà una gara difficile per entrambe. L’Inter, sulla carta, è avvantaggiata. Quando ci sono tanti cambiamenti e devi recuperare tanti punti non è semplice. Per questo i nerazzurri vivono meno problemi rispetto al Napoli, ed affrontarli non sarà semplice».

L’articolo Pellissier su Inter Napoli: «Gara difficile per entrambe, c’è una squadra avvantaggiata» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG