Per Leao o grande sforzo o decisione coraggiosa: rischia la cessione? In bilico il rinnovo del portoghese

Come scrive La Gazzetta dello Sport per Rafael Leao, la situazione è da mal di testa: accordo in scadenza trameno di due anni e scenario molto complicato dai quasi 20 milioni dovuti allo Sporting Lisbona.

Servirà un grande sforzo economico del Milan e di Cardinale oppure, al contrario, una decisione coraggiosa: vendere, a gennaio o a giugno.

