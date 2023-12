Percassi analizza il periodo dell’Atalanta: «Siamo in difficoltà per via degli infortuni». Le dichiarazioni del dirigente sportivo

Il dg dell’Atalanta Percassi ha analizzato al brindisi natalizio con la stampa il momento della squadra, prossima avversaria del Milan.

PAROLE – «Ultimamente siamo in difficoltà coi risultati, ma è solo per via degli infortuni. Abbiamo parecchi giocatori fuori, qualunque squadra al nostro posto ne soffrirebbe. E’ stato comunque un anno eccezionale con la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League: un risultato immenso, non era mai capitato».

The post Percassi analizza il periodo dell’Atalanta: «Siamo in difficoltà per via degli infortuni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG