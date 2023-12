Tassotti consiglia il mercato Milan: «Io comprerei questo giocatore». Le parole dell’ex calciatore rossonero

L’ex difensore rossonero Tassotti ha voluto consigliare al mercato Milan il giocatore dell’Ucraina Sudakov.

PAROLE – «Penso che un difensore centrale sia indispensabile, ne è rimasto soltanto uno… Poi bisogna prendere una decisione su Jovic, perché non si può chiedere sempre a Giroud di giocare tre partite di alto livello in una settimana. Un giocatore da prendere? Dico Sudakov, che ho avuto nella nazionale ucraina. Si parla di lui, per me è molto interessante, anche se potrebbe essere complicato portarlo qui dall’Ucraina».

