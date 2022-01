Percassi: “Gosens meritava questa chance in un grande club, noi siamo coperti”

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha confermato il buon esito della trattativa che vede il passaggio di Robin Gosens all’Inter. Il dirigente ha anche detto che per il momento non sostituiranno il tedesco ma che nel mercato non si può mai sapere; se ci saranno occasioni l’Atalanta saprà coglierle.

Ecco le parole del dirigente del club bergamasco: “Tutto fatto? Sta facendo le visite. Robin è un ragazzo che ha dato tanto, che aveva la speranza e l’ambizione di andare in un grande club: penso se lo sia strameritato. È un’opportunità che era giusto che gli concedessimo per ciò che ha fatto. Sostituti? Siamo sempre attenti alle opportunità, ma in quel ruolo siamo coperti“.