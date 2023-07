L’Inter fiuta il colpo Roberto Pereyra a parametro zero: continuano i contatti col suo procuratore Federico Pastorello

Filtra ottimismo sull’andata in porto dell’operazione che dovrebbe portare Roberto Pereyra a vestire la maglia dell’Inter per la prossima stagione. Il centrocampista arriverebbe a parametro zero, dopo il termine del contratto che lo legava all’Udinese. Stando a quanto riferisce Il Gazzettino, la cifra complessiva che i nerazzurri dovranno sborsare per l’argentino tra ingaggio biennale e commissioni per l’agente sarà di 5 milioni di euro.

La prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra Beppe Marotta ed il procuratore del calciatore, Federico Pastorello per chiudere il trasferimento. Sulle tracce dell’ex Udinese anche Lazio, Fiorentina e Torino.

L’articolo Pereyra-Inter, si può fare: previsto un nuovo incontro tra Pastorello e Marotta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG