Il tecnico della Pergolettese Matteo Abbate ha commentato l’amichevole di ieri con l’Inter, terminata con la sconfitta dei suoi

Ai canali ufficiali della Pergolettese, il tecnico Matteo Abbate parla così della sconfitta rimediata ieri nell’amichevole contro l’Inter.

L’incontro è terminato 10 a 0:

LE PAROLE- «Per noi era più che altro un allenamento, dovevamo mettere minuti nelle gambe, l’importante è che i ragazzi abbiano corso e si siano aiutati. Il risultato finale è pesante però non poteva che essere così di fronte a campioni del genere. A tratti ho visto delle belle cose provate in allenamento, sia in fase di possesso che di non possesso. Mi dispiace solo che Bignami abbia avuto un problemino, era importante che tutti finissero senza problemi fisici. Speriamo che non sia niente di che»

