Giovedì 27 luglio l’Inter disputerà un’amichevole di prestigio contro l’Al Nassr di Marcelo Brozovic: ecco dove vedere il match

Appuntamento a giovedì 27 luglio per la prima delle due amichevoli di prestigio calendarizzate dall’Inter per la pre-season.

L’avversario è l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, il fischio d’inizio del match è programmato alle 12.30.

L’incontro verrà trasmesso in diretta da DAZN (tramite l’app su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app), Sky Sport e NOW TV.

InterNews24 offrirà la cronaca live della partita, impreziosita da curiosità e statistiche. State con noi!

L’articolo Inter-Al Nassr: dove vedere il match in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

