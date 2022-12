Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ha parlato del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat

Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, ha parlato a Firenzeviola.it del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

PAROLE – «Io sono sempre dell’idea del giocatore lo stabilisce il mercato. Il prezzo è determinato dalla volontà e dalle possibilità della squadra che lo acquista e mi sembra che ci siano grandi squadre su di lui. Io credo che a gennaio sia un peccato perdere un giocatore del genere. I big fanno fatica a muoversi e quindi bisogna capire anche quali potrebbero essere i sostituti. Ci sono però delle esigenze di mercato che sono difficili da ignorare, in questo caso penso possa valere il famoso motto del mercato, ‘vendi, guadagna e pentiti’. Non è facile sostituire Amrabat ora, ma dico è altrettanto difficile dire di no a certe offerte».

