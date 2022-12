Paulo Dybala, attaccante della Roma, è in viaggio per tornare in Italia. L’argentino ha rinunciato ad alcuni giorni di vacanza

La Joya, infatti, vuole subito iniziare la preparazione di José Mourinho per essere pronto per giocare dal primo minuto nel match contro il Bologna.

L’articolo Roma, torna Dybala: domattina sarà in Italia proviene da Calcio News 24.

