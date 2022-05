L’esterno dell’Inter Ivan Perisic ha sciolto le sue riserve sul futuro ed ha accettato l’offerta del Tottenham.

Sono giorni se non ore decisive per il futuro di Ivan Perisic: il croato al momento ha due offerte una dell’Inter e una del Tottenham, Chelsea e Juventus si sono interessate ma non hanno formulato proposte.

IM_Antonio_Conte

I nerazzurri offrono 5 milioni a stagione più bonus mentre gli Spurs accontentano le richieste del laterale di 6 milioni annui. L’ex Bayern Monaco sembra aver deciso di riabbracciare il suo ex allenatore Antonio Conte, lo riporta Sky Sport. Solo alla fine della stagione sono arrivate le offerte che accontentavano il croato: l’Inter ha trattato vanamente il rinnovo per mesi senza andare oltre le proprie condizioni considerato che fino a poche settimane fa sembrava che nessuna squadra volesse accontentare le esose richieste di Perisic.

