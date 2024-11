Slovan Bratislava-Milan ha lasciato in eredità nuovamente un immagine opaca dei rossoneri. Nonostante gli importanti tre punti arrivano commenti senza appello da parte di chi l’ambiente rossonero ben lo conosce.

In un contesto sportivo dove l’attenzione è spesso focalizzata sui risultati immediati, la recente vittoria del Milan in Champions League contro lo Slovan Bratislava ha alimentato dibattiti piuttosto che consensi.

Sebbene i tre punti messi in cascina dai rossoneri possano teoricamente rappresentare un passo avanti verso gli ottavi di finale, ciò non è bastato a placare le critiche legate alla qualità del gioco mostrato. Un noto volto di stampa e TV nonché milanologo da sempre ha espresso un giudizio severo riguardante la prova offerta dai rossoneri, mettendo in luce preoccupazioni che vanno oltre il semplice esito della partita.

Una vittoria che lascia l’amaro in bocca

Nonostante il successo sul campo, la prestazione del Milan contro lo Slovan Bratislava è stata tutt’altro che rassicurante. Il parere del giornalista certifica che la squadra, pur avendo ottenuto un risultato positivo, non è riuscita a dimostrare miglioramenti significativi in termini di gioco, soprattutto dal punto di vista difensivo. La considerazione critica porta l’attenzione sui due gol subiti ed i diversi errori gravi commessi in fase difensiva e di costruzione di fronte ad un avversario che fino a quel momento non aveva ancora fatto un punto in Champions subendo ben 15 reti in solitaria quattro match.

Niente miglioramenti

La questione sollevata da Franco Ordine sul Corriere dello Sport odierno non si limita alla singola partita, ma tocca un nervo scoperto relativamente alle aspettative che circondano la squadra. Dopo settimane in cui si è parlato di un Milan in fase di miglioramento, la realtà mostrata sul campo parla di una situazione diametralmente opposta. L’assenza di tracce di progresso, in un momento cruciale della stagione, pone interrogativi seri sul futuro prossimo del club in ambito europeo e domestico, sollevando dubbi sulla capacità del Milan di stare al passo con le esigenze di alto livello che competizioni come la Champions League richiedono.

Franco Ordine

Bivio critico

Il panorama delineato dalle osservazioni di Ordine illustra un Milan che si trova a un bivio critico. Se da un lato la vittoria in Champions può offrire una base da cui ripartire, dall’altro evidenzia una serie di problemi che necessitano di essere affrontati con urgenza. La sfida per la squadra non sarà solo quella di raccogliere punti anche in campionato, ma anche e soprattutto di ritrovare un’identità di gioco convincente ed un equilibrio tattico che sembrano oggi piuttosto lontani. Questa situazione richiede una riflessione profonda all’interno dell’ambiente milanista, dove la necessità di un cambiamento sembra essere l’unica certezza condivisa.

Leggi l’articolo completo Pesante constatazione del noto giornalista sul Milan. Ha ragione?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG