Il centrocampista rossonero con saggezza e piedi ben saldi per terra analizza con luciditá cosa non va in questo Milan. Le sue parole sono nette e ben estrinsecano il pensiero di tutti i tifosi.

In un panorama calcistico sempre più competitivo, dove ogni match può fare la differenza, il Milan nella la sua quinta sfida nella fase a girone unico della Champions League ha trovato il successo ma ha anche evidenziato molte lacune.

La squadra rossonera ha ottenuto una vittoria per 3-2 in trasferta contro lo Slovan Bratislava, segnando il suo terzo successo di fila nella competizione, un risultato che sembra positivo in superficie ma che cela tante, troppe questioni da risolvere.

Il lato positivo

Anche in momenti di difficoltà, è importante sottolineare i punti di forza del team rossonero. Un esempio illumina la partita: Rafa Leao ed il suo gol, celebrato non solo come un semplice riscatto ma come testimonianza del suo impegno costante per il bene della squadra. Tijani Reijnders nel post partita ha confermato la dedizione di Leao, riconoscendone il valore sia in termini di prestazioni individuali che di contributo al collettivo. “Il gol per Rafa è molto importante; lo vedete anche voi che vuole lavorare sempre per la squadra.” In una fase delicata del girone, avere elementi come Leao che non solo eccellono individualmente ma che aiutano a cementare lo spirito di squadra è fondamentale.

Reijnders la pensa esattamente come tutti i milanisti

Nonostante il risultato favorevole, il Milan mostra peró troppu momenti di debolezza e gira spesso a vuoto, specialmente in fase difensiva. Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha rivelato le proprie riflessioni post-partita evidenziando questa problematica. “Abbiamo iniziato bene il match, ma abbiamo concesso un gol che non doveva accadere,” ha ammesso Reijnders, sottolineando come tale vulnerabilità sia un aspetto su cui la squadra deve concentrarsi maggiormente. “Per noi è inaccettabile essere così esposti nei contropiedi.” Insomma, in due frasi il talento olandese ha concentrato tutto quello che pensano i tifosi rossoneri di questo Milan troppo spesso punito per interpretazioni difensive allegre che hanno regalato reti troppo facili agli avversari.

Paulo Fonseca

Lavorare

Dunque, con questi punti di forza e punti deboli in mente, il Milan guarda al futuro con un misto di fiducia e consapevolezza dei propri limiti attuali. La vittoria sullo Slovan Bratislava rappresenta un passo importante nel percorso europeo dei rossoneri, ma la squadra è chiamata ad una profonda riflessione e a tanto duro lavoro sui campi di Milanello per colmare le lacune mostrate e sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Ora la palla passa a Paulo Fonseca ed al suo staff che dovranno da qui a fine 2024 presentare in campo un Milan più quadrato; una vera squadra.

Leggi l’articolo completo Tijani Reijnders non si accontenta. L’olandese si sfoga dopo Slovan-Milan, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG