Questa mattinata è stata un florilegio di complimenti per Rafa Leao che, da subentrante, ha indirizzato per il meglio la partita di ieri del Milan a Bratislava. Finito il periodo purgatorio in panchina

Nel mondo del calcio, ogni tanto si assiste a prestazioni che elevano un giocatore, magari in difficoltá, a salvatore della patria. È il caso di Rafa Leao, il cui ingresso in campo nel match di ieri contro lo Slovan Bratislava ha capovolto le sorti di un incontro che sembrava mettersi in salita per il Milan.

In una serata di assoluta difficoltà per i rossoneri contro i pur modesti avversari slovacchu, la prestazione del portoghese ha spaccato la partita, spingendo molti ad interrogarsi sulla sua presenza fissa in campo.

Una scelta azzeccata

Dopo un primo tempo che aveva visto il Milan perdere brillantezza e incappare nell’ennesimo obbrobrio difensivo con il gol del pareggio dello Slovan, l’allenatore Paulo Fonseca ha deciso di giocarsi la carta Leao, sostituendo un Okafor davvero poco incisivo. L’ingresso del numero 10 ha immediatamente ridato vivacità all’attacco milanista con un gol splendido nella finalizzazione ed una serie di giocate che hanno riacceso gli animi e mostrato una volta di più il valore aggiunto che Leao può portare al gioco di squadra.

Riconoscimenti unanimi

La stampa sportiva italiana non ha potuto fare a meno di notare l’evidentemente positiva prestazione di Leao dedicandogli pagelle ottime. I voti per il portoghese vanno da un lusinghiero 7,5 da parte della Gazzetta dello Sport ai 7 pieni di Corriere dello Sport, Tuttosport e TuttoMercatoWeb. Il Corriere dello Sport inoltre ha sollevato una questione piuttosto pertinente chiedendosi come sia possibile tenere in panchina il talento ed i colpi del portoghese in un momento tanto cruciale della stagione. Anche la Gazzetta dello Sport e Tuttosport hanno elogiato la sua performance, sottolineando come la sua presenza in campo sia sinonimo di una squadra che ritrova ispirazione ed identitá.

Paulo Fonseca

Titolare fisso?

La questione della titolarità di Leao si fa quindi sempre più pressante. La sua capacità di cambiare le sorti di una partita è evidente e non passa inosservata nemmeno ai tifosi, che chiedono a gran voce maggiore continuità per il numero 10, soprattutto nei match che contano. La prestazione offerta contro lo Slovan Bratislava è solo l’ultima dimostrazione di quanto Leao possa essere determinante per il Milan ponendo così il connazionale Paulo Fonseca dinanzi al dilemma su come meglio sfruttare le sue qualità; facendolo giocare dall’inizio o a partita in corso?

